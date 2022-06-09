اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 08:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 43

الخميس، 09 يونيو 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 43 الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارا على السواحل الغربية، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.

 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة

غطاء الرأس وزجاجة المياه وتجنب الشمس.. الأرصاد توجه 6 نصائح للمواطنين بسبب الموجة شديدة الحرارة.. البلاد تتأثر بمنخفض الهند والارتفاع مستمر للأسبوع المقبل.. القاهرة تتجاوز 39 درجة وجنوب البلاد تسجل 44.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:10 م

الأرصاد توجه 6 نصائح عاجلة للمواطنين أبرزها ارتداء ملابس قطنية وغطاء للرأس

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:54 م

الأرصاد تكشف بالخرائط تعرض البلاد لارتفاع بدرجات الحرارة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:04 م

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:42 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة