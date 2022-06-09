ضبط 229 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عن ضبط 229 طنا من الأقماح قبل بيعها فى السوق السوداء، خلال حملات تموينية مكبرة، شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع "مديرية التموين، ومباحث التموين، والزراعة"، وذلك لضبط منظومة توريد الأقماح، ومنع التلاعب بها، لافتا إلى توريد جميع الكميات المضبوطة إلى شون وصوامع المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج إنه تم شن بـ35 حملة مكبرة استهدفت تجار القمح، وكبار المزارعين، مشيرا إلى استمرار عمل اللجان التى قرر السيد المحافظ تشكيلها؛ لحصر وتحديد المساحات المنزرعة بالقمح فعليا، والتى تم حصادها، ومقارنة الكميات الموردة بالمساحات المحصورة بالفعل؛ لبيان مطابقتها للحد الأدنى من التوريد من عدمه، وتوجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يقم بتوريد الكمية المحددة، قبل اتخاذ أى إجراء قانونى ضده .

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه حال تخلف صاحب الحيازة أو من ينوب عنه عن تقديم المستند الذى يفيد قيامه بالتوريد، يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة، ويتم تحرير محضر جنحة باسم المزارع الذى لم يقم بالتوريد، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بمبلغ 1770 جنيها عن الأردب الواحد .



الاقماح المضبوطة (1)



الاقماح المضبوطة (2)



الاقماح المضبوطة (3)



الاقماح المضبوطة (4)



الاقماح المضبوطة (5)



الاقماح المضبوطة (6)