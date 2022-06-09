اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 02:57 م
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"صحة المنيا" تجرى 6464 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

الخميس، 09 يونيو 2022 02:23 م
"صحة المنيا" تجرى 6464 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى الانتهاء من إجراء 6464 عملية مجانية في مختلف التخصصات في الفترة من 1 يناير حتى نهاية "مايو" 2022 ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

 

وأضاف وكيل الوزارة، فى بيان له اليوم، إن العمليات شملت 2979 عملية جراحة عيون و553 جراحة مخ وأعصاب و386 عملية جراحة الاورام و(1870) قسطرة قلبية 197 قلب مفتوح و311 جراحة العظام و 129 جراحة اوعية دموية وقسطرة طرفية  (31) قسطرة بالمخ (زراعة قوقعة .

 

وأشار إلى إنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية، برعاية السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

 

فى نفس السياق ، أوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة ان المبادرة تتم بمشاركة 18 مستشفي داخل المحافظة (مستشفى المنيا العام - مستشفى رمد المنيا - مستشفى ملوى التخصصي - مستشفى التأمين الصحي - مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط -مركز اورام المنيا -مستشفى المنيا الجامعى - مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا -مستشفى القلب والصدر الجامعى-  مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا - مستشفى مصر المحبة -مستشفى الراعى الصالح بسمالوط- مستشفى دار الهلال التخصصي- مركز النيل الدولى للعيون - مستشفى سمالوط التخصصى - مستشفى المنيا الوطنى - مستشفى الصفوة ببنى مزار -مستشفى رمد بنى مزار).


الدكتور محمد نادى

وكيل وزارة الصحة بالمنيا

رئيس الجمهورية

القضاء على قوائم الانتظار

المنيا

الصحه

وزاره الصحه


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