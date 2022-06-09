صحة الأقصر تستعد للحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يجري التجهيز لبدء فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن تنطلق الحملة إعتباراً من يوم الأحد المقبل 12 يونيو الجارى وحتى 15 يونيو الجارى، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، مع وجود فرق متحركة من منزل إلى منزل وفرق ثابتة فى الوحدات الصحية حتى الساعة الثامنة مساء للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين للتطعيم.



فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر انطلاق الحملة المحدودة على محافظتي قنا والأقصر فقط، وذلك للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من يوم الأحد القادم 12 يونيو وحتى 15 يونيو الجارى، وذلك لتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض، حيث أن التطعيم عبارة عن نقطتين بالفم من طعم شلل الأطفال نمط 2 أحادى التكافؤ، أما عن أماكن تواجد الحملة، فيتم تنفيذ الحملة من خلال فرق متحركة من منزل إلى منزل، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، وتوجد أيضًا فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة.



وأوضح الدكتور طاهر أيوب، لـ"اليوم السابع"، إن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالمحافظة يبلغ 191.344 طفلاً، وسيقوم بالعمل 679 فرقة، بالإضافة إلى مشرفي الحملة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 48 مشرفاً، و33 مشرفاً للحملة بمديرية الشئون الصحية، مؤكداً أنه يجري عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات، فى ظل الظروف الراهنة.