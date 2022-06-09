"سنقاتل مثل الجحيم".. أبرز ما قاله ترامب فى 6 يناير 2021

كتبت ريم عبد الحميد

يعقد أعضاء لجنة مجلس النواب الأمريكى المختصة بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس أولى جلساتهم العلنية اليوم الخميس، والتى تبث تلفزيونيا، لنشر ما توصلوا إليه بشأن جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020، والتى أسفرت عن الاقتحام الدموى لمبنى الكابيتول فى يوم السادس من يناير 2021.

وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن أحد أهداف مهمة هذه اللجنة سيكون تحديد أفعال الرئيس السابق فى هذا اليوم.

وتلفت الوكالة إلى أن الكثير قد أصبح معروفا بالفعل عما قاله ترامب فى هذا اليوم، وماذا قال وكيف كان رد فعله، لكن تظل هناك ثغرات كبرى.

ورصدت الوكالة بعض أحداث يوم 6 يناير 2021، وقالت إنه بدا مثلما كانت أغلب أيام ترامب تبدأ، بمكالمات هاتفية وتغريدات غاضبة. وبينما استعد نائب الرئيس مايك بنس لترأس الجلسة المشتركة للكونجرس لعد أصوات المجمع الانتخابى للإعلان رسميا عن فوز بايدن، واصل ترامب حملة الضغط العام، وطالب بأن يرفض بنس النتائي باستخدام صلاحيات أوضح بنس للرئيس أنه لا يملكها.

وزعم ترامب فى صباح هذا اليوم أن الولايات تريد تصحيح أصواتها، والتى يعلمون أنها استندت إلى مخالفات وتزوير إلى جانب العملية الفاسدة التى لم تتحصل أبدا على موافقة تشريعية. وأضاف ترامب: كل ما يتعين على بنس فعله أن يرسلها مرة أخرى إلى الولايات وسنفوز. وتابع قائلا: افعلها يا مايك، هذا وقت الشجاعة القصوى.

وفى الخطاب الذى ألقاه أمام مسيرة "أنقذوا أمريكا" بالقرب من البيت الأبيض، والتى تم تنظيمها للضغط على الجمهوريين فى الكونجرس لرفض التصويت الديمقراطى، قال ترامب: "الولايات تريد إعادة تصويتها. لقد وجدوا أنهم صوتوا استنادا إلى تزوير. لم توافق المجالس التشريعية أبدا، اسمحوا لهم بأن يفعلوا ذلك. كونوا أقوياء".

وفى كلمته أمام المسيرة التى احتشد فيها أنصاره، قال ترامب: "لو فعل بنس الشىء الصحيح سنفوز فى الانتخابات.. سنقاتل مثل الجحيم، ولول م تقاتلوا مثل الجحيم، فلن يكون لديهم بلد بعد الآن. ولن تستعيد بلدكم أبدا بالضعف".