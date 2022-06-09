سلوفاكيا: تلقينا مزيدا من إمدادات الغاز في يونيو من الغرب

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أعلنت وزارة الاقتصاد السلوفاكية اليوم الخميس أن بلادها حصلت على المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي منذ أول يونيو الجاري من الغرب، حيث يمر عبر دولة التشيك، بعدما تضاءلت الكمية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



ونقلت شبكة راديو (سلوفاكيا) الدولية عن الوزارة القول إنه منذ بداية شهر يونيو الجاري، نمت إمدادات الغاز إلى سلوفاكيا من الغرب إلى 41-52 مليون متر مكعب في اليوم، أي حوالي 47 مليون متر مكعب في المتوسط.



وعلى العكس من ذلك، انخفضت إمدادات الغاز اليومية عبر أوكرانيا إلى 36 مليون متر مكعب في المتوسط.



وعلى الرغم من التغيير في اتجاهها، فإن الغالبية العظمى من الغاز تأتي إلى سلوفاكيا من روسيا، متجاوزة أوكرانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم.



وبحسب وزارة الاقتصاد، جرى حتى الآن استبدال بعض الغاز الروسي بواردات من ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال.



وبعد زيادة إمدادات الغاز بشكل كبير، بدأت شركة نافتا، في ملء سعات تخزين الغاز لديها بدلاً من 4-5 ملايين متر مكعب يومياً في أوائل شهر مايو إلى حوالي 20 مليون متر مكعب من الغاز حاليا من خط الأنابيب.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن - في 24 فبراير الماضي - القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا ثم تحولت إلى نزاع عسكري بين الطرفين.

ومن تداعيات التدخل العسكري الروسي، تم فرض عدة عقوبات على الحكومة الروسية والتي أعلنت أيضا من جانبها بأنها ستتقاضي مقابل تصدير الغاز الطبيعي عملة الروبل وليس الدولار.