سقوط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية، وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول وثان الشيخ زايد) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى (عميلهم "سيئ النية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) أمكن ضبطه والمسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.