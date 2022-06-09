اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 11:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بالجيزة

الخميس، 09 يونيو 2022 11:10 ص
سقوط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بالجيزة درجات نارية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية، وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
 
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول وثان الشيخ زايد) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى (عميلهم "سيئ النية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) أمكن ضبطه والمسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 

سرقة

سرقات

الدراجات النارية

حوادث


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة