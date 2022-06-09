رئيس حكومة إيطاليا: اتفاق مجموعة العشرين بشأن "الضرائب العالمية" تاريخى

فاطمة شوقى

أكد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى، اليوم الخميس، أن اتفاقية مجموعة العشرين بشأن الضرائب العالمية "تاريخية"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال دراجى، في افتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "يجب تنفيذ هذا الاتفاق لجعل الاقتصاد العالمي أكثر إنصافًا، وأقوى، وأكثر شمولاً"، مضيفا: "وافق المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي على إمكانية فرض سقف على واردات الغاز الروسي، وهو إجراء من شأنه أن يحد من زيادة معدل التضخم، ويدعم الدخل المتاح ويقلل تدفقاتنا المالية إلى موسكو."

وأضاف "الحزم الست للعقوبات ضد روسيا التي قررها الاتحاد الأوروبي تسببت في عسر للنخبة القريبين من الكرملين والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي"، مشددًا "يجب أن تبدأ الجهود المبذولة لمنع أزمة الغذاء التي سببتها الحرب في أوكرانيا من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، ويجب علينا الإفراج عن ملايين الأطنان من الحبوب المحجوبة هناك بسبب الصراع."