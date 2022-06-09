اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 04:29 م
أكرم القصاص
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موجة حارة تشهدها البلاد لمدة 3 أيام

درجة الحرارة اليوم بسوهاج 42.. والمحافظة تناشد المواطنين تجنب الشمس

الخميس، 09 يونيو 2022 03:27 م
درجة الحرارة اليوم بسوهاج 42.. والمحافظة تناشد المواطنين تجنب الشمس درجة الحرارة اليوم فى سوهاج تسجل 42
سوهاج - محمود مقبول

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درجة الحرارة اليوم تسجل رقما كبيرا فى سوهاج 
 

ناشدت محافظة سوهاج المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس غدا ولمدة 3 أيام أثناء الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 3 عصرا، وشرب السوائل بصورة مستمرة، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية، حيث سجلت درجة الحرارة اليوم 42 درجة.

جاء ذلك في ضوء التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي يشير إلى موجة حارة تشهدها البلاد في الفترة من اليوم الخميس 9 يونيو وحتى السبت 11 يونيو الجاري، حيث تصل درجة الحرارة اليوم إلى 44 درجة جنوب البلاد، مع زيادة نسب الرطوبة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وزيادة فترات سطوع الشمس.

درجة الحرارة اليوم فى سوهاج

وووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة الموجة الحارة المحتملة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين، مع إفادة غرفة عمليات المحافظة بأية مواقف طارئة وأي مستجدات على مدار الساعة على فاكس رقم 4608070.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارا على السواحل الشمالية، معتدلا ليلا على كل الأنحاء.
 
درجة الحرارة اليوم فى سوهاج
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة.. القاهرة العظمى 38  درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

 


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