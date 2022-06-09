درجة الحرارة اليوم بسوهاج 42.. والمحافظة تناشد المواطنين تجنب الشمس

درجة الحرارة اليوم تسجل رقما كبيرا فى سوهاج



ناشدت محافظة سوهاج المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس غدا ولمدة 3 أيام أثناء الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 3 عصرا، وشرب السوائل بصورة مستمرة، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية، حيث سجلت درجة الحرارة اليوم 42 درجة.

جاء ذلك في ضوء التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي يشير إلى موجة حارة تشهدها البلاد في الفترة من اليوم الخميس 9 يونيو وحتى السبت 11 يونيو الجاري، حيث تصل درجة الحرارة اليوم إلى 44 درجة جنوب البلاد، مع زيادة نسب الرطوبة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وزيادة فترات سطوع الشمس.

وووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة الموجة الحارة المحتملة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين، مع إفادة غرفة عمليات المحافظة بأية مواقف طارئة وأي مستجدات على مدار الساعة على فاكس رقم 4608070.