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خلال ساعات.. النطق بالحكم على 23 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة"

الخميس، 09 يونيو 2022 01:00 ص
خلال ساعات.. النطق بالحكم على 23 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنطق الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الخميس، بحكمها في إعادة محاكمة 23 متهماً فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

 

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

 

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

 


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