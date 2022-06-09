ختام مسابقة تنمية مهارات السلامة المهنية بمحطة مياه المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، فعاليات اليوم الختامي لمسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية تحت عنوان مكافحة تسريب غاز الكلور والعمل الآمن داخل الأماكن المغلقة لمحطات وجه بحرى، والتى تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ بمحافظات القناة، وذلك بمحطة مياه المستقبل بالإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عادل زكي رئيس شركة الصرف الصحي و المهندسة مروة مدني رئيس الجهاز التنفيذي بالشركة القومية لمياه الشرب و المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالشرقية و المهندس أحمد جابر شحاته رئيس فرع الشركة بالإسكندرية و المهندس أحمد كمال عوض نائب رئيس الشركة القابضة.

وقام "رسلان" بإهداء درع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لمحافظ الإسماعيلية نظرًا لدعمه الدائم والمتواصل وتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى خدمة المواطنين .

وقام السكرتير العام اليوم بتوزيع دروع البطولة علي أعضاء لجان التحكيم وهم المهندس أيمن الشافعي بشركات المياه لمدن القناة والمهندس فايز بدر للتعاون الدولي لسلامة الصحة والمهنية و المهندسة مروة فوزي المدني رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الإسماعيلية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وحصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناه علي شهادة التنمية المستدامة TSM لمحطة صرف صحي عتاقة بالسويس .

كما قام "أنيس" بتوزيع الجوائز علي الفرق الفائزة في أقسام المسابقة ، ففي مسابقة تسرب الكلور حصل علي المركز الأول شركة مياه الغربية.

وفي مسابقة السيطرة علي تسريب الكلور (جماعي) حصل علي المركز الأول شركة مياه مدن القناة، و علي المركز الثاني شركة مياه الإسكندرية، وحصل علي المركز الأول جماعي في مسابقة الدخول للأماكن المغلقة شركة مياه الإسكندرية.

وفي مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية (الفردية) حصل علي المركز الأول شركة الإسكندرية و المركز الثاني محافظة الشرقية والمركز الثالث الغربية و المركز الرابع مدن القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بمحافظات القناة، أن الشركة قد نظمت خلال الأيام الماضية مسابقة السلامة و الصحة المهنية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالوجه البحري و التى بدأت فى 30 مايو الماضى بتنفيذ البرنامج التدريبى لجميع الفرق المشاركة في المسابقة و الذى استمر لمدة خمسة أيام، لرفع كفاءة و مهارات الفرق المشاركة بالمسابقة، إيمانًا بأهمية التدريب في مجال السلامة و الصحة المهنية، للحد من المخاطر و السيطرة عليها في كافة المحطات و استخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال، موضحًا أهمية التدريب و الذى يعد من أهم آليات الحفاظ على سلامة العاملين.

وأكد رئيس الشركة، أن هذه المسابقات تعد دافعًا و حافزا قويًا لرفع كفاءة العاملين و السعى دائمًا للتطوير و التواصل بين المتميزين من الشركات، إلى جانب بث روح التنافس من أجل تطوير الأداء من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب و الصرف الصحى .