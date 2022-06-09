حملات لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع أسيوط.. صور

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شن حملات دورية لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمراكز وقرى المحافظة، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور، لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية فى هذا الشأن، وبذل مزيد من الجهد والعمل لتسهيل النقل والانتقال بالشوارع وتسيير الحركة المرورية، والعمل على إعادة الانضباط إلى الشارع، وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، وتحرير محاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مشيراً إلى شن حملات إشغالات بشارع رياض ومنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق لرفع التعدي على حرم الطريق سواء من الباعة الجائلين أو أصحاب المحلات التجارية وإلزامهم بحدود محلاتهم.