حملات لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع أسيوط.. صور

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شن حملات دورية لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمراكز وقرى المحافظة، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور، لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية فى هذا الشأن، وبذل مزيد من الجهد والعمل لتسهيل النقل والانتقال بالشوارع وتسيير الحركة المرورية، والعمل على إعادة الانضباط إلى الشارع، وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، وتحرير محاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مشيراً إلى شن حملات إشغالات بشارع رياض ومنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق لرفع التعدي على حرم الطريق سواء من الباعة الجائلين أو أصحاب المحلات التجارية وإلزامهم بحدود محلاتهم.
وأوضح أيمن محروس رئيس حى شرق أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفرش المحال التجارية وإزالة التعديات على حرم الطريق خلال حملات تستهدف منطقة نزلة عبداللاه وشارع رياض وتفرعاته وذلك بإستخدام معدات الحي ومشاركة مسئولي الإشغالات والمرافق والنظافة بالحي لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر عدد من المخالفات حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، بناء على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مشيراً إلى إزالة إدارية لفرش خضار وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين وموازين كفة وكهرباء وترابيزات وكراسى وحوامل حديد.
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