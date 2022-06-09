حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية فى مدينة إسنا بالأقصر

وشارك فى حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بإسنا لحصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة، كل من اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، ومحسن محمد أحمد مدير الإدارة التعليمية بإسنا، حيث حصل كل من الطالبة مريم محمد إبراهيم أحمد مدرسة المساوية الإعدادية، والطالبة رحمة محمود محمد سيد مدرسة الشيخ رزق الإعدادية المشتركة على المركز الأول بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسمياً وجاري رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم لتكون جاهزة لجميع الطلاب خلال اليوم، وحصل 13 طالبا وطالبة على 280 درجة وهى الدرجة الكاملة فى الامتحانات.

وجاءت قائمة الأوائل كل من (مريم محمد إبراهيم – كارين بيتر فاروق – رحمة محمود محمد – كيرلس جوزيف ماهر – مارولا صموئيل فاروق – محمد عماد الدين محمد – عبدالله محمد أحمد – هاجر أسامة عبد الله – رامز رضا صابر – مينا كيندى زكي – مريم نصر عبد العزيز – يوسف تامر عبد الحارث - همسة أحمد جادو نبيه).



حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية فى مدينة إسنا (1)



حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية فى مدينة إسنا (2)



حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية فى مدينة إسنا (3)



حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية فى مدينة إسنا (4)