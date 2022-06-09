اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 04:28 م
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حالة الطقس فى محافظة قنا .. ارتفاع فى درجات الحرارة على مختلف الأنحاء

الخميس، 09 يونيو 2022 04:11 م
حالة الطقس فى محافظة قنا .. ارتفاع فى درجات الحرارة على مختلف الأنحاء الطقس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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شهدت محافظة قنا، اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية على مختلف الأنحاء، والذى من المتوقع أن يسود خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السبت المقبل 11 يونيو 2022 ، سيكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

 
ومن المتوقع، أن تصل العظمي علي القاهرة والوجه البحري ( 41 درجة مئوية ) وعلي السواحل الشمالية ( 35 درجة مئوية ) وعلي شمال الصعيد وجنوب سيناء ( 40 : 43 درجة مئوية )،  وعلي جنوب الصعيد (45 درجة مئوية).
 
ويشهد اليوم، الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

 


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