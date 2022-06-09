اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 02:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ533 مليون حالة

الخميس، 09 يونيو 2022 01:55 م
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ533 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 533 مليونا و758 ألفا و441 إصابة.

 

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و305 آلاف و222 وفاة.


وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 85.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.3 مليون.


ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ667 ألفا و647 وفاة ، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و723 وفاة.

 


جونز هوبكنز

كورونا

الولايات المتحدة

البرازيل

الهند


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة