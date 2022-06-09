جامعة كفر الشيخ تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اليوم

كفر الشيخ - محمد سليمان

استعدت جامعة كفر الشيخ، لمراسم استقبال نواب رؤساء الجامعات لحضور الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب في رحاب الجامعة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم الخميس.



وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على استضافة اللقاءات والاجتماعات الكبرى التي من شأنها المساعدة في النهوض بالعملية التعليمية والبحثية، متمنيًا للجميع مجلس موفق وتحقيق العديد من الإنجازات في قطاع شئون التعليم والطلاب من خلال الجلسة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه يوم سعيد داخل الجامعة لوجود هذه الكوكبة من الأساتذة الأكاديميين الأفاضل من أعضاء المجلس في رحاب جامعة كفر الشيخ.

وأعرب الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته باستضافة جامعة كفر الشيخ الاجتماع الدوري للمجلس، حيث إن المجلس سيناقش العديد من الموضوعات المهمة الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب في الجامعات الحكومية.