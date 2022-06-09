جامعة أسوان تبحث سبل التعاون مع الوكالة المصرية لإرسال القوافل الطبية لإفريقيا

أسوان – صلاح المسن

التقي الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان، والوفد المرافق له بالسفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية من أجل الشراكة والوزير مفوض كريم آمين نائب أمين عام الوكالة المصرية بمقر وزارة الخارجية المصرية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين لدعم القوافل الطبية إلى قارة افريقيا.

في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقارة الأفريقية في إرسال القوافل الطبية إلي دول القارة السمراء إفريقيا، ويأتي هذا الدور الإستراتيجي والخدمي والطبي الذي تقوم به جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة لتعزيز العلاقات الإقليمية والتعليمية والطبية بين جامعة أسوان والجامعات الإفريقية.

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب في تصريحات صحفية ، أنه قد سبق التعاون بين كلية الطب جامعة أسوان والوكالة المصرية من أجل الشراكة بوزارة الخارجية عندما تم إرسال أول قافلة طبية إلى دولة جيبوتي والتي كانت خلال الفترة من23 حتي 28 مارس 2019، وتعد هذه القافلة الطبية التي تم إيفادها إلي دولة جيبوتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن أسوان هي عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربى الأفريقي خلال عام 2019.

وأوضح الدكتور الدهشوري أنه ضمت القافلة خمسة تخصصات طبية وهى" الجراحة العامة و جراحة الأوعيه الدموية والرمد والآنف والأذن و الحنجرة و التخدير".

كما قدمت القافلة الخدمات الطبية لمرضي دولة جيبوتي بمستشفي مدينة علي صبيح التي تقع جنوب جيبوتي، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ووزارة الصحة في جيبوتي.

وأوضح السفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية من أجل الشراكة أن الوكالة تعمل علي مد جذور التعاون من خلال تفعيل الشراكات بين مصر والدول الافريقية من خلال دعم القوافل الطبية التي تمثل القوة الناعمة بين الشعوب الإفريقية والشعب المصري، وذلك من خلال الجامعات المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو ما يأتى فى إطار الدبلوماسية الطبية للوكالة فى القارة الافريقية.

ويأتي هذا اللقاء أيضا استكمالا للتعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والوكالة المصرية من أجل الشراكة لإرسال المزيد من القوافل الطبية الي دول القارة الإفريقية في المستقبل القريب.