توقيع بروتوكول لتركيب 20 ماكينة صرف آلى بمراكز شباب القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الشباب، ووليد فرماوى وكيل المديرية لشئون الرياضة، وكيرلس كمال مسئول تعاقد البنك الأهلى بمحافظة القليوبية، توقيع الموافقة على تركيب ماكينة صرف الآلى بمقر مراكز شباب المحافظة، حيث يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلى وطبقا للبرتوكول المبرم بين الوزارة والبنك، الذى يضم الضوابط التنظيمية لإقامة ماكينات الصراف الآلي بمراكز الشباب، لما تقدمه من خدمة عامة للمواطنين.



وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها أنه تم توقيع 20 عقدا فى مقرات الإدارية لمراكز شباب "مرصفا، جزيرة النجدى، كفر الجزار، كفر الأربعين، كفر مناقر، كفر الشوبك، السلام بساحل دجوى، منشية مشتهر، ورورة، 15 مايو، الرملة، منشأة الكرام، طحلة، منشأة بنها، المفتى، كفر الدير، المنشية الكبرى، أبو المنجا، الحصافة، قلما".

وتابعت، أنه جاءت هذه الخطوة بعد دراسة إمكانية تركيب ماكينات صراف آلي Atm بالمقرات الإدارية لمراكز الشباب التابعة للمديرية، وخصوصا بمراكز الشباب في القرى، وبذلك تساعد على تسهيل صرف العملات النقدية من أماكن بعيدة عن البنوك الرئيسية بالمدن، ليقلل التكدس والازدحام، بل ويعمل على سرعة الأداء أيضا.

وأكد الصبروط، أهمية التعاون بين منظمات المجتمع والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي من شأنها خدمة الإنسان المصري بما يتوافق مع سياسة وزارة الشباب والرياضة، التى تبذل أقصى جهدها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.