قوافل مجانية تستقبل طلاب الثانوية العامة بـ26 مدرسة بالقليوبية ضمن "حياة كريمة"

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، القافلة التعليمية للثانوية العامة بنادى شباب طوخ، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. والطريق إلى المستقبل"، ضمن المشروع الرئاسي حياة كريمة، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين مديريه الشباب والرياضة بالقليوبية، ومديرية التربية والتعليم، حيث نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة القافلة التعليمية لطلاب الثانوية العامة سلسلة من المراجعات النهائية، ضمن إطار فعاليات القوافل التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



ويذكر أن اليوم هو ثاني أيام القوافل التعليمية بمدارس "مدرسة طوخ الخاصة، ومدرسة أجهور الكبرى الثانوية، ومدرسة العمار الكبرى، ومدرسة قها، ومدرسة ميت كنانة، ومدرسة سنهرة، ومدرسة الشهيد عبد الرؤوف السعيد، ومدرسة الشهيد جمال الأكشر، ومدرسة العبادلة، ومدرسة الشهيد حسن علي عاشور، ومدرسة ترسا، ومدرسة عزت عبد الحفيظ، ومدرسة الشهيد أشرف كامل، ومدرسة التجريبية لغات، وعرب جهينة الثانوية المشتركة، ومدارس طحانوب الثانوية بشبين القناطر، ومدرسة فجر الإسلام الثانوية الخاصة المشتركة، ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بشبين بنات، والمعهد الأزهري بشبين القناطر، ومدرسة طحوريا الثانوية المشتركة، ومدرسة العوام طحا، ومدرسة طحا الثانوية المشتركة، ومدرسة الشهيد محمد مروان عبدالله عرفة، ومدرسة كفر شبين الثانوية، ومدرسة شبين الثانوية للبنات، ومدرسة أبو بكر الصديق بنين"، بنادي شباب طوخ ومركز شباب مدينة شبين القناطر.



وأكد الصبروط، أن الشباب والرياضة تهتم بالنشئ والشباب في جميع المجالات وليس على المستوى الرياضي فقط بل نهتم بمستقبلهم التعليمي والدراسي، وتأكيدا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن القوافل التعليمية ترتكز بالأساس على التنوع والازدهار والتنوير والتعليم مساندة للطلاب والمساهمة في النهوض.



ويحاضر هذه القافلة نخبة من أفضل الخبراء المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة على مستوى الوزارة وذلك للاستفادة القصوى ومعرفة مواضع الامتحانات.



الجدير بالذكر أن أعمال القوافل ترتكز على توضيح شكل امتحانات الثانوية العامة لتدريبهم على نظام البوكليت وكيفية التعامل مع أسئلة الذكاء والتي دائما يشكون منها.



القوافل التعليمية بمراكز الشباب بالقليوبية



جانب من الجولة



جانب من المشاركين











