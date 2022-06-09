تعيين وكيلين بكليتى العلوم والطب البيطرى جامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، قرارات بتعيين وكلاء بكلية العلوم والطب البيطرى.

وقال بيان لجامعة الإسكندرية اليوم، إنه جاء القرار بتعيين الدكتورة شيرين أحمد نبيل خطاب ـ الأستاذ ورئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وتعيين الدكتور وليد نادر على حسن الهوارى ـ الأستاذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطرى وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.



يذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، هنأ الدكتور سعيد الخامى الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، بمناسبة تعيينه رئيساً للجنة الوطنيه لعلم الراديو من قبل أكاديمية البحث العلمى والتكونولوجيا.