اليوم السابع
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تصديرى الأغذية: مذكرة تفاهم مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمصر

الخميس، 09 يونيو 2022 09:48 ص
تصديرى الأغذية: مذكرة تفاهم مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمصر هاني برزي
كتب إسلام سعيد

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وقع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، مذكرة تفاهم "كأول مجلس تصديري" مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE)الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 
 
وتأتى أهمية مذكرة التعاون في العمل على زيادة الصادرات والاستثمارات في القطاع الغذائي المصري، مع التركيز على زيادة صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الاندماج في التجارة الدولية والمساهمة في النمو الاقتصادي المصري. 
 
وأثناء مراسم التوقيع قام أعضاء مجلس إدارة المجلس وأعضاء مجلس إدارة المشروع بتبادل المناقشات حول تعزيز فرص التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الشركات وذلك تماشياً مع استراتيجية المشروع والمجلس من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات التسويقية وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الارتقاء بمستوى المنتجات الغذائية المصدرة، ومساندتها في كيفية اختراق ودخول الأسواق التصديرية.

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