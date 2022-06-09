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الخميس، 09 يونيو 2022 07:29 م
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تشييع جثمان صياد البرلس بعد انتشاله من البحر المتوسط فى رحلة بحث استغرقت 72 يوما

الخميس، 09 يونيو 2022 07:07 م
تشييع جثمان صياد البرلس بعد انتشاله من البحر المتوسط فى رحلة بحث استغرقت 72 يوما تشييع جثمان صياد البرلس
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شيع عدد من أهالي مدينة برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، جثمان صياد لقى مصرعه غرقًا في مياه البحر المتوسط، بسواحل مدينة زليتن الليبية خلال رحلة صيد فى شهر مارس الماضي مع نجله، وصياد ثالث، وجرى استخراج الجثمان بعد 72 يوماً.

ووصل جثمان الصياد الغارق صلاح محمد عويضة، إلى مسجد عاطف السادات، بمسقط رأسه مدينة برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على روحه بمقابر منطقة الغانمية بمدينة برج البرلس، ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بنفس المقابر.

اثناء تشييع الجثمان

اثناء تشييع الجثمان

 

تشييع جثمان صياد البرلس
تشييع جثمان صياد البرلس

 

تشييع جثمان صياد ىالبرلس
تشييع جثمان صياد ىالبرلس

 

 


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