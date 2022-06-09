تشييع جثمان صياد البرلس بعد انتشاله من البحر المتوسط فى رحلة بحث استغرقت 72 يوما

كفر الشيخ - محمد سليمان

شيع عدد من أهالي مدينة برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، جثمان صياد لقى مصرعه غرقًا في مياه البحر المتوسط، بسواحل مدينة زليتن الليبية خلال رحلة صيد فى شهر مارس الماضي مع نجله، وصياد ثالث، وجرى استخراج الجثمان بعد 72 يوماً.

ووصل جثمان الصياد الغارق صلاح محمد عويضة، إلى مسجد عاطف السادات، بمسقط رأسه مدينة برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على روحه بمقابر منطقة الغانمية بمدينة برج البرلس، ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بنفس المقابر.

اثناء تشييع الجثمان



تشييع جثمان صياد البرلس