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تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات الأسبوع

الخميس، 09 يونيو 2022 02:46 م
تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرات إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 495 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 673.853 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 10235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1799 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4137 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2765 نقطة.
 

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