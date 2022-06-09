ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى قرية توماس بالأقصر.. صور

وأكد المهندس سيد إسماعيل بإدارة إسنا الزراعية، على ضرورة تكاتف الجهود من اجل تحقيق أهداف المنظومة الصحية داخل الأقصر، وتابع أن مدينة إسنا تعاني بشكل كبير من مشكلات التأمين الصحي الشامل، تتمثل في نقص أدوية وتأخر العمليات والفحوصات التي قد تؤثر على صحة المواطن.

وبدأ أحمد أمين مدير إدارة العلاقات العامة بفرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل، حديثه عن قانون التأمين الصحي الشامل ومراحل تطبيقه بالمحافظات المختلفة، ومنها محافظة الأقصر التي تم تطبيق النظام بها بعد محافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى، موضحاً أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي لجميع المواطنين يتم عن طريق التسجيل في أقرب وحدة صحية او مركز طبي للمنتفع، وذلك للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم لكافة أفراد الأسرة والعرض على التخصصات الطبية المختلفة وعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم.

وتابع مدير إدارة العلاقات العامة بفرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل، أنه من حق كل مواطن داخل محافظة الأقصر الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة دون التفرقة بين أفراد المجتمع وهو نظام إلزامي لجميع المواطنين، كما ناشد المواطنين بسرعة التسجيل بالمنظومة والحصول على الخدمات وتسديد الاشتراكات مع التزام الدولة بإعفاء الغير قادرين طبقا للقانون.

فيما تحدث رأفت صادق بإدارة العلاقات العامة، أن الهدف من الندوات التثقيفية التي تجوب القرى والمدن بالمحافظة هو التعريف بخطوات الحصول على الخدمة وتذليل العقبات أمام المنتفعين، والاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين عن نظام التأمين الصحي الشامل والتواصل مع الإدارات المعنية بالفرع، وفي نهاية الندوة تم الرد على استفسارات المواطنين عن التأمين الصحي الشامل.

وجدير بالذكر أن هذه الندوة ضمن عدد من الندوات التثقيفية التي يعقدها الفرع بالجمعيات الزراعية خلال الأسابيع القادمة بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر بناء على توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل وإشراف الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر.



ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى قرية توماس



ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى قرية توماس (2)



ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى قرية توماس (3)