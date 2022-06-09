"تاليس الفرنسية": إطلاق "نايل سات 301" يعزز ريادة مصر بمجال الأقمار الصناعية

وقالت الشركة - في بيان اليوم الخميس تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن القمر الصناعي نايل سات 301 والذي تم صناعته من خلال شركة تاليس ألينيا سبيس التابعة لشركة تاليس يعد مشروعا مشتركا بين تاليس بنسبة 67% وليوناردو الإيطالية بنسبة 33% للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات.



وأضافت أن الإطلاق الذي تم مساء أمس الأربعاء بنجاح من منصة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 ، بفضل تقنية Ku-band القوية ، عند 7 درجات غربًا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأوضحت أن القمر الجديد سيتيح فتح خدمات جديدة فوق جنوب إفريقيا وحوض النيل، بالإضافة إلى أنه سيدعم مهمة الموجة Ka الحديثة ذات تقنية الأشعة المتعددة دخول نايل سات في سوق اتصال النطاق العريض في مصر.



ونوهت الشركة بأن تاليس ألينيا سبيس التابعة لها هي المسئول الرئيسي عن تصميم الأقمار الصناعية وإنتاجها واختبارها واختبارات القبول في المدار، وستستفيد شركة الأقمار الصناعية المصرية نايل سات من مرافق التحكم في الأقمار الصناعية الجديدة التي تم انشائها في كل من القاهرة والإسكندرية والتي تعمل بالفعل على التحكم في المدار الخاص بنايل سات 201.



وأشارت إلى أن القمر الصناعي نايل سات 301 يعتمد على منصة Spacebus 4000-B2 بحوالي 4 أطنان متريّة عند الإطلاق وعمر تصميم يتجاوز 15 عامًا.



وذكرت الشركة أن القمر الصناعي نايل سات 301 يعد ثاني قمر صناعي للاتصالات الثابتة بالنسبة إلى الأرض تم بناؤه بواسطة تاليس ألينيا سبيس بعد نايل سات 201 ورابع حمولة طورتها شركة تاليس ألينيا سبيس للشركة المصرية.



من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تاليس ألينيا سبيس هيرفي ديري، إن شركته فخورة بالعمل مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية وتعمل على مواصلة دعم نايل سات في هذا النمو من خلال تقديم منتجات مخصصة للأقمار الصناعية بأداء متميز.



وأضاف أن إطلاق القمر الصناعي نايل سات 301 يثبت القدرة على توفير حلول مخصصة تلبي المتطلبات المحددة لكل مشغل ، لتعزيز الاتصال العالمي وتقليل الفجوة الرقمية..مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أكثر الدول تقدمًا من حيث تقنيات الفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما جعل تاليس تتواجد بها منذ عقود من أجل دعم القدرات في مجالات النقل والفضاء والهوية الرقمية والأمن.



بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في مصر شريف بركات "إنه لشرف عظيم ومصدر فخر لنا جميعًا أن نكون جزءًا من هذا المشروع الاستراتيجي ونحن سعداء جدًا بالإطلاق الناجح لقمر الاتصالات نايل سات 301".



وتقدم تاليس ألينيا سبيس حلولًا اقتصادية للاتصالات السلكية واللاسلكية والملاحة ورصد الأرض والإدارة البيئية والاستكشاف والعلوم والبنية التحتية المدارية، و تعتمد الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء على تاليس ألينيا سبيس لتصميم أنظمة تعتمد على الأقمار الصناعية من اجل توفير خدمات الاتصال في أي وقت وفي أي مكان وتحديد المواقع ومراقبة كوكب الأرض وتعزيز إدارة موارده واستكشاف النظام الشمسي.



وسجلت تاليس ألينيا سبيس إيرادات مجمعة بنحو 2.15 مليار يورو في عام 2021 ولديها حوالي 8900 موظف في 10 دول مع 17 موقعًا في أوروبا ومصنعًا في الولايات المتحدة.