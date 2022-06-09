بيصور الأسئلة.. القبض على مراقب لتسريبه امتحانات الدبلومات الفنية بالشرقية

تمكنت لجنة من متابعة مديرية التربية والتعليم بالشرقية، من التحفظ على مدرس لتسريبه أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية أثناء قيامه بأعمال المراقبة داخل لجنة مدرسة الرحمانية التجارية بنات بأبوكبير، وجرت إحالته للنيابة العامة.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مدير الإدارة التعليمية بأبوكبير، بقيام لجان المتابعة على لجنة مدرسة القراموص الإعدادية المشتركة، المنعقد داخلها امتحانات الدبلومات الفنية مدرسة الرحمانية التجارية بنات اللجنة رقم 4801 تبين قيام "و س" 45 عاما مدرس بتصوير أسئلة الامتحانات وارسالها عبر تطبيق الواتس آب إلى أحد الأشخاص لتسريبها للطلاب.
تم تحريز الهاتف المحمول والتحفظ على المدرس، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3472 إدارى مركز شرطة أبوكبير لسنة 2022، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.
بيصور الأسئلة.. القبض على مراقب لتسريبه امتحانات الدبلومات الفنية بالشرقيةالخميس، 09 يونيو 2022 12:20 م
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تمكنت لجنة من متابعة مديرية التربية والتعليم بالشرقية، من التحفظ على مدرس لتسريبه أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية أثناء قيامه بأعمال المراقبة داخل لجنة مدرسة الرحمانية التجارية بنات بأبوكبير، وجرت إحالته للنيابة العامة.
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