بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى 3 ملايين و926 ألف شخص

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية أن 23 ألفا و300 لاجئ دخلوا البلاد أمس الأربعاء من أوكرانيا، موضحا أن مليونًا و944 ألف شخص غادروا بولندا وعادوا إلى أوكرانيا مرة أخرى منذ 24 من فبراير الماضي.



يذكر أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم تشمل إقامة قانونية وحق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.