بوتين : محصول الحبوب في روسيا يتجاوز 130 مليون طن في 2022

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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محصول الحبوب في روسيا في عام 2022، قد يتجاوز 130 مليون طن.



وقال بوتين - خلال اجتماع مع رواد الأعمال الشباب ، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إنتاج هذا العام، وهذا مهم جدا أيضا، وربما حتى أهم شيء - سيكون لدينا أكثر من 130 مليون طن من المحصول".



وأشار إلى أن صادرات الحبوب في السنة الزراعية الحالية (من يونيو 2021 إلى يوليو 2022) قد تصل إلى 37 مليون طن ، قائلا : "هذا العام، 2021-2022، سنبيع حوالي 37 مليون طن، وفي خلال عامين ستكون (المبيعات) 50 مليون طن".

