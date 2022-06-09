اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 06:40 م
أكرم القصاص
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بوتين : محصول الحبوب في روسيا يتجاوز 130 مليون طن في 2022

الخميس، 09 يونيو 2022 06:00 م
بوتين : محصول الحبوب في روسيا يتجاوز 130 مليون طن في 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محصول الحبوب في روسيا في عام 2022، قد يتجاوز 130 مليون طن.


وقال بوتين - خلال اجتماع مع رواد الأعمال الشباب ، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إنتاج هذا العام، وهذا مهم جدا أيضا، وربما حتى أهم شيء - سيكون لدينا أكثر من 130 مليون طن من المحصول".


وأشار إلى أن صادرات الحبوب في السنة الزراعية الحالية (من يونيو 2021 إلى يوليو 2022) قد تصل إلى 37 مليون طن ، قائلا : "هذا العام، 2021-2022، سنبيع حوالي 37 مليون طن، وفي خلال عامين ستكون (المبيعات) 50 مليون طن". 
 


روسيا

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