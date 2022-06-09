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بوتين: أى دولة عاجزة عن اتخاذ قرارات سيادية هى دولة خاضعة للاستعمار

الخميس، 09 يونيو 2022 05:26 م
بوتين: أى دولة عاجزة عن اتخاذ قرارات سيادية هى دولة خاضعة للاستعمار بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن العالم يتغير بسرعة كبيرة ونشهد تحولات جيوسياسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فلاديمير بوتين: أى دولة عاجزة عن اتخاذ قرارات سيادية هي دولة خاضعة للاستعمار.

وأكد الرئيس الروسي أن محصول الحبوب في روسيا في عام 2022، قد يتجاوز 130 مليون طن، متابعا: إنتاج هذا العام، إن شاء الله وهذا مهم جدا أيضا، وربما حتى أهم شيء سيكون لدينا أكثر من 130 مليون طن من المحصول.

وأوضح فلاديمير بوتين، أن صادرات الحبوب في السنة الزراعية الحالية من يونيو 2021 إلى يوليو 2022) قد تصل إلى 37 مليون طن، متابعا: هذا العام، 2021-2022، سنبيع حوالي 37 مليون طن، وفي غضون عامين ستكون المبيعات 50 مليون طن.


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