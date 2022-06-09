بنك ناصر يعلن تقديم الخدمات التأمينية الشاملة للبنك وعملائه

كتب مدحت وهبة

أعلن بنك ناصر الاجتماعىُ أن شركة مصر للتأمين "إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين"، ستقوم بتقديم خدماتها التأمينية الشاملة للبنك وعملائه من خلال عدد من التغطيات التأمينية تتمثل في التأمين على ممتلكات البنك والتأمين ضد مخاطر عدم السداد والحوادث الشخصية والممتلكات لعملاء البنك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف البنك فى بيان أن شركة مصر للتأمين عند تسعير تلك الخدمات والمنتجات التأمينية حرصت على أن يتناسب معدل الاقساط المحتسبة مع دخول عملاء البنك من الشرائح المستهدفة من عملاء التمويلات اصحاب (المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر) وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لتلك الفئات وايماناً بالدور الوطني والمسئولية المجتمعية.

ويقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية والتمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء من اصحاب المعاشات و موظفي القطاع العام والخاص بشروط ميسرة تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة وتمويل عمليات شراء وسائل النقل التشاركي وتمويل الحضانات وتمويل مستورة للمرأة و تمويل سداد المصروفات المدرسية، تمويل الزواج، والتمويلات بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية والتي تتميز أنها ذات عائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة (شهري – ربع سنوي – سنوي ) حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.