بلينكن يبحث ملف الأمن الغذائى مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى

كتبت: هناء أبو العز

أجرى أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، مكالمة هاتفية مع موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية مع التركيز على الأمن الغذائى، ولا سيما آثاره على إفريقيا.

ناقش المتحدثان القضايا القارية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرها على انعدام الأمن الغذائي العالمي.

وشدد الوزير بلينكن على أن العقوبات الأمريكية لا تمنع تصدير السلع الزراعية الأوكرانية أو الروسية، بما في ذلك المواد الغذائية والأسمدة، كما أنها لا تمنع المعاملات الضرورية لهذه الصادرات، على غرار المعاملات المصرفية أو الشحن، وشدد الوزير على ضرورة توفير مرور آمن لكافة السفن التجارية من وإلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.