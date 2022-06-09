اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 03:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بلينكن يبحث ملف الأمن الغذائى مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى

الخميس، 09 يونيو 2022 03:05 م
بلينكن يبحث ملف الأمن الغذائى مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى بلينكن وفقيه - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، مكالمة هاتفية مع موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى،  لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية مع التركيز على الأمن الغذائى، ولا سيما آثاره على إفريقيا.
 
ناقش المتحدثان القضايا القارية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرها على انعدام الأمن الغذائي العالمي.
 
وشدد الوزير بلينكن على أن العقوبات الأمريكية لا تمنع تصدير السلع الزراعية الأوكرانية أو الروسية، بما في ذلك المواد الغذائية والأسمدة، كما أنها لا تمنع المعاملات الضرورية لهذه الصادرات، على غرار المعاملات المصرفية أو الشحن، وشدد الوزير على ضرورة توفير مرور آمن لكافة السفن التجارية من وإلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
 
 

وزير خارجية امريكا

مفوضية الاتحاد الافريقى

الامن الغذائى


الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة تخصص 4 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائى

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:40 ص

"الهجرة الدولية": الجفاف والفيضانات يهددان سبل العيش والأمن الغذائى باليمن

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:46 م

كاريكاتير اليوم.. الأمن الغذائى أصبح "خيال مآتة" بسبب الأزمة الأوكرانية

الأحد، 05 يونيو 2022 03:38 م

تقرير دولى يحذر من ارتفاع حجم فقدان الإنتاجية الزراعية بالقارة الأفريقية.. وزيرة البيئة: مصر تضع الأمن الغذائى والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ COP27.. والأمم المتحدة تطلق برنامجا لدعم 12 بلدا فى الزراعة

السبت، 04 يونيو 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة