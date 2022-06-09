بريطانيا: قلقون بشدة من الحكم بالإعدام على 2 من مواطنينا كانا يقاتلان فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات البريطانية، إنها قلقة بشدة من الحكم بالإعدام على اثنين من مواطنيها كانا يقاتلان فى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت: المواطنان المحكوم عليهما بالإعدام في أوكرانيا يجب أن يعاملا كأسرى حرب.

وفى وقت سابق، قارن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الروسية في بلاده بوباء كورونا ووصف الأسلحة والعقوبات بأنها لقاح، مع تدهور الوضع العسكري لأوكرانيا في دونباس.

وتحدث الرئيس الأوكراني لمجلة مجلة التايم وضغط مرة أخرى للحصول على المزيد من المساعدة الخارجية لأن "الجيش الأوكراني يحتضر في ساحة المعركة" على حد قوله.

وقال زيلينسكي بعد ساعات من تحذيره من أن القتال من أجل سيفيرودونيتسك يمكن أن يقرر "مصير" دونباس بأكملها: "الأسلحة والعقوبات ... لقاح ... للفيروس Covid-22".