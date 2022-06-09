برنامج تدريبى لمرممى الآثار المصرية عن علوم المتاحف بإيطاليا

كتب محمد أسعد

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بسفر مجموعة من 15 من مرممي وأمناء متاحف الآثار المصرية للحصول على برنامج تدريبي مكثف في مجال علم المتاحف بإيطاليا.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على رفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية مما يساهم في تطوير منظومة العمل واكسابهم المزيد من الخبرات في مجال علم الآثار والمتاحف.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في ضوء مشروع إعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي والمتاحف ذات الصلة وهي متاحف جاير أندرسون، القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وقصر محمد على بالمنيل، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع اليونسكو، مضيفا أن البرنامج يتضمن عددًا من الموضوعات منها إدارة المجموعات المتحفية وحفظ المواد الأرشيفية وعلوم مواد الصيانة والترميم، وأنه سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل خلال شهري يوليو وسبتمبر من العام الجاري.