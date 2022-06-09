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انقطاع المياه عن بهتيم و8 مناطق بالقاهرة الكبرى منتصف الليل ولمدة 8 ساعات

الخميس، 09 يونيو 2022 03:25 م
انقطاع المياه عن بهتيم و8 مناطق بالقاهرة الكبرى منتصف الليل ولمدة 8 ساعات انقطاع المياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق " بهتيم – مسطرد - عزبة رستم – إبراهيم بك – عزبة عثمان – بيجام – أم بيومى – منطى – المنشية" لمدة 8 ساعات اعتبارا  من اليوم الساعة الثانية عشر منتصف  ليل غدا الجمعة وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 11-06-2022، بسبب اعمال لحامات بخطى قطر 600 مم ، 800 مم بشارع أحمد عرابى .

وأوضحت أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول .

 

 


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