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المفوضية الأوروبية تناقش فى 17 يونيو منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد

الخميس، 09 يونيو 2022 07:06 م
المفوضية الأوروبية تناقش فى 17 يونيو منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد المفوضية الأوروبية -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، أن المفوضية الأوروبية ستناقش في17 يونيو منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لإعداد موقف لقمة الاتحاد الأوروبي 23 و24 يونيو، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن لجنة المفوضين الأوروبيين ستجري مناقشة عامة يوم الإثنين 13 يونيو حول هذه المسألة، وستضع رأيها في اجتماع سيعقد يوم الجمعة 17 يونيو.

 

وفى وقت سابق، قارن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الروسية في بلاده بوباء كورونا ووصف الأسلحة والعقوبات بأنها لقاح، مع تدهور الوضع العسكري لأوكرانيا في دونباس.

 

وتحدث الرئيس الأوكراني لمجلة مجلة التايم وضغط مرة أخرى للحصول على المزيد من المساعدة الخارجية لأن "الجيش الأوكراني يحتضر في ساحة المعركة" على حد قوله.


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