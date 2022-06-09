المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية ينظم حفلا بمناسبة يوم روسيا

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم البيت الروسي بالإسكندرية، حفلاً لمدرسة استوديو الباليه "أنا بافلوفا" (ضمن إطار أسبوع الباليه الروسي) تحت إشرافيكاترينا لوجينوفا، مسئولة البالية وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم روسيا.

وقدم طلبة القسم التمهيدي بالاستوديو عرضا مميزا من الباليه وشارك ايضا الطلاب المتقدمون فى عرض مميز، ونالت إعجاب الحضور، وفي ختام الحفل تم إطلاق الألعاب النارية احتفالاً بيوم روسيا.

يذكر أنه تحتفل روسيا كل عام بتاريخ 12 يونيو بيوم روسيا وهو عيد من أعياد الدولة، وكان يسمى حتى عام 2002 يوم قبول إعلان سيادة دولة الاتحاد الروسى.