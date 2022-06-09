اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 10:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية ينظم حفلا بمناسبة يوم روسيا

الخميس، 09 يونيو 2022 10:19 م
المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية ينظم حفلا بمناسبة يوم روسيا جانب من الحفل
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم البيت الروسي بالإسكندرية، حفلاً لمدرسة استوديو الباليه "أنا بافلوفا" (ضمن إطار أسبوع الباليه الروسي) تحت إشرافيكاترينا لوجينوفا، مسئولة البالية وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم روسيا.

 

وقدم طلبة القسم التمهيدي بالاستوديو عرضا مميزا من الباليه وشارك ايضا الطلاب المتقدمون فى عرض مميز، ونالت إعجاب الحضور، وفي ختام الحفل تم إطلاق الألعاب النارية احتفالاً بيوم روسيا.

 

يذكر أنه تحتفل روسيا كل عام بتاريخ 12 يونيو بيوم روسيا وهو عيد من أعياد الدولة، وكان يسمى حتى عام 2002 يوم قبول إعلان سيادة دولة الاتحاد الروسى.

 

 


روسيا

الاسكندريه

اخبار مصر

المركز الثقافى الروسى

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة