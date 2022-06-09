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المدرسة المصرية الدولية الحكومية فى زايد تعلن نتيجة القبول برياض الأطفال

الخميس، 09 يونيو 2022 11:16 ص
المدرسة المصرية الدولية الحكومية فى زايد تعلن نتيجة القبول برياض الأطفال المدرسة المصرية الدولية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد نتيجة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2022،2023، موضحة أنه يمكن الإطلاع عليها من موقع المدرسة www.eis-zayed.com
 
كانت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، حددت مصروفات العام الدراسي المقبل 2022-2023، للمراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية، موضحة أن المصروفات كالتالى:
 
-الصف الاول رياض الأطفال، إجمالي المصروفات 20500 جنيه، تسدد المصروفات بالكامل في القسط الأول.
 
- الصف الثاني رياض اطفال إجمالي المصروفات 20500 جنيه، تقسم علي القسط الأول 11950 جنيها، والقسط 8550 جنيها.
 
- الصف الاول الابتدائى، إجمالي المصروفات 20600 جنيه، تقسم علي القسط الأول 12050 والقسط الثاني 8550 جنيها. 
 
- الصف الثاني الابتدائى، إجمالي المصروفات 20600 جنيه، تقسم علي القسط الأول 12050 والقسط الثاني 8550 جنيها. 
 
- الصف الثالث الابتدائى، إجمالي المصروفات 10970 جنيها، تقسم علي القسط الأول 6920 والقسط الثاني 4050 جنيها . 
 
- الصف الرابع الابتدائي، إجمالي المصروفات 11120 جنيها، تقسم علي القسط الأول 7070 والقسط الثاني 4050 جنيها .
 
- الصف الخامس الابتدائى، إجمالي المصروفات 10700 جنيه تقسم علي القسط الأول 6860 جنيها، والقسط الثاني 3840 جنيها. 
 
- الصف السادس الابتدائى إجمالي المصروفات 14060 جنيها، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه.
 
- الصف الأول الاعدادي إجمالي المصروفات 14060 جنيها، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه.
 
- الصف الثاني الاعدادي إجمالي المصروفات 14060 جنيها، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه. 
 
- الصف الثالث الاعدادي إجمالي المصروفات 14060 جنيها، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه. 
 
- الصف الأول الثانوي إجمالي المصروفات 13500 جنيه، تقسم علي القسط الأول 8380، والقسط الثاني 5120 جنيها.
 
- الصف الثاني الثانوي إجمالي المصروفات 20100 جنيه، تقسم علي القسط الأول 12075 جنية، القسط الثاني 8025 جنيها. 
 
- الصف الثالث الثانوي إجمالي المصروفات 20100 جنيه، تقسم علي القسط الأول 12075، القسط الثاني 8025 جنيها.
 

التربية والتعليم

مصروفات المدارس المصرية الدولية بالشيخ زايد

مصروفات مدرسة البكالوريا الدولية بزايد

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