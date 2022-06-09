المدرسة المصرية الدولية الحكومية فى زايد تعلن نتيجة القبول برياض الأطفال

كتب محمود طه حسين

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد نتيجة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2022،2023، موضحة أنه يمكن الإطلاع عليها من موقع المدرسة www.eis-zayed.com

كانت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، حددت مصروفات العام الدراسي المقبل 2022-2023، للمراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية، موضحة أن المصروفات كالتالى:

-الصف الاول رياض الأطفال، إجمالي المصروفات 20500 جنيه، تسدد المصروفات بالكامل في القسط الأول.

- الصف الثاني رياض اطفال إجمالي المصروفات 20500 جنيه، تقسم علي القسط الأول 11950 جنيها، والقسط 8550 جنيها.

- الصف الاول الابتدائى، إجمالي المصروفات 20600 جنيه، تقسم علي القسط الأول 12050 والقسط الثاني 8550 جنيها.

- الصف الثاني الابتدائى، إجمالي المصروفات 20600 جنيه، تقسم علي القسط الأول 12050 والقسط الثاني 8550 جنيها.

- الصف الثالث الابتدائى، إجمالي المصروفات 10970 جنيها، تقسم علي القسط الأول 6920 والقسط الثاني 4050 جنيها .

- الصف الرابع الابتدائي، إجمالي المصروفات 11120 جنيها، تقسم علي القسط الأول 7070 والقسط الثاني 4050 جنيها .

- الصف الخامس الابتدائى، إجمالي المصروفات 10700 جنيه تقسم علي القسط الأول 6860 جنيها، والقسط الثاني 3840 جنيها.

- الصف السادس الابتدائى إجمالي المصروفات 14060 جنيها، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه.

- الصف الأول الاعدادي إجمالي المصروفات 14060 جنيها، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه.

- الصف الثاني الاعدادي إجمالي المصروفات 14060 جنيها، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه.

- الصف الثالث الاعدادي إجمالي المصروفات 14060 جنيها، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه.

- الصف الأول الثانوي إجمالي المصروفات 13500 جنيه، تقسم علي القسط الأول 8380، والقسط الثاني 5120 جنيها.

- الصف الثاني الثانوي إجمالي المصروفات 20100 جنيه، تقسم علي القسط الأول 12075 جنية، القسط الثاني 8025 جنيها.

- الصف الثالث الثانوي إجمالي المصروفات 20100 جنيه، تقسم علي القسط الأول 12075، القسط الثاني 8025 جنيها.