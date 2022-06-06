التعليم: عقد امتحان القبول للطلاب المحولين للمدرسة المصرية الدولية 18 يونيو

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أن امتحانات القبول للطلاب المحولين من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الخامس الابتدائي ستعقد بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد يوم السبت الموافق 18/6/2022 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا ولمدة ساعتين أي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا في المواد -Math- English)اللغة العربية، وذلك في المناهج التي درسها في الصفوف الدراسية السابقة وعلى الطلاب إحضار أدوات الكتابة المناسبة ويمنع استخدام القلم الرصاص إلا للصف الأول الابتدائي.

وكانت المدرسة أعلنت عنن فتح باب التحويلات إلي المدرسة من الصف الثاني رياض اطفال وحتي الصف الاول الثانوي في المواعيد التالية من 1/5/2022 وحتي 31/5/2022 علي أن تكون جميع الطلبات المقدمة إلي المدرسة في قوائم الأنتظار لحين توافر اماكن داخل المدرسة ويكون التقديم وفقاً للشروط الاتية :-

أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية .

تقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط .

حصول الطالب في النصف في العام الدراسي 2021/2022 علي نسبة 95% من مجموع الدرجات .

اجتياز الطالب للاختبار الذي تعقدة المدرسة والذي سيحدد تاريخة فيما بعد

الموافقة علي اللائحة الداخلية للمدرسة

يتم التقديم وفقاً للخطوات التالية

تعبئة الاستمارة المعدة لذلك علي موقع المدرسة

www.eis-zayed.com وطباعتها.

الدخول علي الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل .

التأكد من صحه البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر.

تفديم المستندات التالية داخل المدرسة مع الاستمارة

إثبات قيد من المدرسة معتمد بختم النسر من الاداره التعليمية

الالتزام بتقديم معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر يفيد حصول الطالب علي مجموع درجات ٩٥٪ عند قبول الطالب وصورة شخصية للطالب والإلتزام بالموعد المحدد لذالك وهو 1/5/2022 الي 31/5/2022 يتم إستقبال طلبات بعد ذلك، وتم استلام الاوراق واستمارة التقديم المطبوعة من علي الموقع احد ايام 26-29-30-31 من شهر مايو 2022 بالمدرسة من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 2 ظهرا.