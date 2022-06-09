المؤبد لطالب وعامل بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني بالسجن المؤبد غيابيا على كل من "ح.م.ح" و"س.م.س" لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية رقم 621 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مادة en-pinaca_mdmb المخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات قيام كل من "ح.م.ح" طالب مقيم محافظة الجيزة و"س.م.س" عامل خراط مقيم محافظة الجيزة بمزاولة نشاط إجرامى فى الإتجار فى المواد المخدرة فى منطقة العطارين فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس قماشي بداخله ثماني أكياس بلاستيكية شفافة بداخلها مادة بنية تبين أنها مادة مخدرة وبحوزتهما مبالغ مالية وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهما أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.