تفاصيل الحكم على أكبر تشكيل عصابى لتهريب المخدرات بالإسكندرية.. قضية مركب " كابتن اس"

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد لـ7 متهمين وتغريمهم مليار و703 مليون و520 ألف جنيه تعويض لمصلحة الجمارك وغرامة 500 ألف جنيه والسجن 3 سنوات لـ 10 متهمين آخرين.

كما أصدرت المحكمة قرار بمصادرة المركب والمواد المخدرة محل الواقعة في القضية رقم 3335 سنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك.

يذكر ان المركب تسمى ( كابتن إس) علي متنها عدد 260 جوال بلاستيكي وزن 6500 كيلو جرام بواقع 6,5 طن من مخدر الحشيش بعد قيام المتهمين بتالف تشكيلا عصابيا جلب المواد المخدرة من محافظتي كفر الشيخ والبحيرة عبر ميناء الإسكندرية البحري قادمة من دولة سوريا .

البداية عندما وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة النشاط الخارجي في مارس عام 2019 ضربة لمتابعة خط سير مركب صيد داخل المياه الإقليمية عبر البحر المتوسط أمام سواحل الإسكندرية فتم استصدار إذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالقوات البحرية وتم استهداف المركب حال قيام طاقم المركب بإلقاء جزء من الشحنة المواد المخدرة فى المياه إلا أن قوات الأمن قامت بالتقاط الشحنة وتبين أنها من تحتوى على مخدر الحشيش .

وتمكنت القوات من ضبط مركب صيد تحمل مخدر الحشيش والبحيرة وكفر الشيخ لجلب المخدرات داخل البلاد بقصد الاتجار من احد الدول الغربية والمتهم فيها "ح.ع.ح " صيادا من كفر الشيخ "م.ا م " صيادا من كفر الشيخ " س.م.ح " صياد من رشيد "س.ح.س " من كفر الشيخ " ع.م .م " صيادو كفر الشيخ " ف.م ف "طالب من البحيرة، أسامة.م.ف 25 سنة طالب من البحيرة و " ك.ج.م " صيادا من كفر الشيخ " ع. م ا " صياد " ش.م.ح " صياد " س.ا.ا "صياد

و" أ.م.م." صياد و " م.م.م" صياد و " ر.س.ن" صياد و " ا.س.ن" صياد و " س.ن.ح" صياد و إ.ع.أ" صياد وتم ضبط 260 جوالا بعضهم من العيش البني بعدد 132 جوالا والبعض الآخر من البلاستيك الأبيض بعدد 128 جوالا، وجميعهم بهم كمية كبيرة من الحشيش اللبناني الملفوف بالقماش الأبيض عليها أختام مختلفة.

وقام فريق من النيابة العامة بالإسكندرية لمعاينة المركب فور ضبط الواقعة وأثبتت 260 جوالا من الخيش البنى بعدد 132 جوالا والبعض الآخر من البلاستيك الأبيض بعدد 128 جوالا وجميعها تحتوى على كمية كبيرة من طرب الحشيش اللبنانى الملفوف بالقماش الأبيض عليها أختام مختلفة ما بين " اكسترا، الملكة ، الصقر الذهبى، الكأس" جميعهم كانوا على مركب الصيد " كابتين إس" .

واعترف المتهمون أمام النيابة بصحة الواقعة وأقروا جميعا بصحة ما ورد التحريات وأبحروا جميعا بالمركب المضبوط إلى السواحل السورية وانهم استلموا شحنة من المواد المخدرة بقصد نقلها وتهريبها وإنزالها بالسواحل الشمالية للبلاد.

وأكد المتهمين أن مهمتهم كانت جلب المخدرات عن طريق مركب الصيد خاصتهم من قبل السواحل السورية وخرجت من السواحل المصرية بهدف الصيد وبعد جلب المخدرات توجهت عبر السواحل الشمالية بالقرب من الإسكندرية وقاموا بإلقاء جزء من الشحنة فى البحر حتى يتلقاها آخرين تم ذكرها فى التحقيق بالاتفاق معهم ولكنهم فوجئوا بقوات الأمن تقتحم المركب وتم إلقاء القبض عليهم وأنهما اتفقا مع آخرين باستلام الشحنة من قبل السواحل السورية وتسليمها لأحد الأشخاص ببرج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ .

وأحيلت القضية لمحكمة جنايات الإسكندرية التي قررت إحالة 11 متهما لفضيلة المفتى لجلبهم مخدرات بكمية كبيرة على مركب فى البحر المتوسط وبالقرب من سواحل الإسكندرية، تم ضبط المتهمين أثناء تسليمهم المخدرات بعد إلقائها فى مياه البحر وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تم ضبط المتهمين إلى أن تم تقديم طلب لمحكمة الاستئناف لرد الدائرة وإعادة القضية إلى نفس الدائرة إلى أن تمت إحالته إلى دائرة واعادة المرافعة مرة أخري والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد لـ7 متهمين وتغريمهم مليار و703 مليون و520 ألف جنيه تعويض لمصلحة الجمارك وغرامة 500 ألف جنيه والسجن 3 سنوات ل 10 متهمين آخرين كما أصدرت المحكمة قرار بمصادرة المركب والمواد المخدرة محل الواقعة في القضية رقم 3335 سنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك.