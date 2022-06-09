الكشف على 1240 حالة وصرف العلاج مجانا بقافلة حياة كريمة لجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة" الإدارة العامة لمشروعات البيئة في جامعة كفر الشيخ ممثلة في كليات "الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب ومشاركة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ اليوم الخميس، قافلة طبية موسعة لأهالي قرية « برج رشيد »، التابعة لمركز رشيد، وعدد من القرى المجاورة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وإشراف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على " 1240" حالة من أبناء قرية « برج رشيد » والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين، مؤكداً أنه تم تنظيم القافلة يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة يوميا للمواطنين باستخدام التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة.

وأشرف على القافلة ميدانياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق العمل بالإدارة، الذي ضم حازم عياد، وأحمد عبد الله، ومحمد صلاح، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.



اجراء الكشف الطبي على الاطفال



اجرتاء الكشف الطبي على المرضى



المشاركون في القافلة الطبية