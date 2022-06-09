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القومية للأنفاق: 55 قطارا جديدا لتطوير الخط الأول للمترو بـ750 مليون دولار

الخميس، 09 يونيو 2022 02:00 م
القومية للأنفاق: 55 قطارا جديدا لتطوير الخط الأول للمترو بـ750 مليون دولار مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة بصدد شراء 55 قطارا للخط الأول للمترو بـ 750 مليون دولار، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير الخط الأول والثانى تحتاج لـ مليار و750 مليون دولار. 
 
كانت وزارة النقل اكدت أن لديها خطط شاملة لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية. 
 
وتسعى الوزارة إلى تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وذلك لأهمية مترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى.
 
وعقب انتهاء خطة تنفيذ تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، ستكون جميع القطارات العاملة ستكون مكيفة.

المترو

مترو الانفاق

تطوير المترو

الخط الاول للمترو

الخط الثانى للمترو

اليوم السابع بلس


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