"الطاقة الذرية": إيران أبلغتنا بإزالة 27 كاميرا مراقبة من مواقعها النووية

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كشف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، اليوم الخميس، أن إيران أبلغته في رسالة أنها تعتزم فصل 27 كاميرا مراقبة ومعدات رقابة أخرى تابعة للوكالة من مواقعها النووية.

وأوضح جروسي - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية - أن السلطات الإيرانية بدأت بتلك الاجراءات اليوم، وأنه لا يدرك كم سيستغرق الوقت لتفكيك أو فصل كل تلك الأدوات، مشيرًا إلى أن تلك الكاميرات ستزال من مختلف المواقع النووية، منها في نطنز وأصفهان وطهران وغيرها.

وحذر من خطورة إزالة الكاميرات، مشيرا إلى إمكانية انتاج طهران لأجهزة طرد مركزي من دون أن نعرف وما يعني شفافية أقل.

ولفت إلى أن السلطات الإيرانية أزالت معدات إضافية للمراقبة نص عليها اتفاق فيينا عام 2015، منوها بأن نافذة الفرص لعودة التوافق مع طهران باتت ضيقة جداً، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدد الكاميرات التابعة للوكالة بشكل عام في إيران، تبلغ حوالي الأربعين.

تأتي تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد موافقة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة، أمس، على مشروع قرار يدين إيران على "الفشل في توفير توضيحات بشأن آثار يورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع نووية"