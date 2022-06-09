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"الصحة" توجه رسالة عاجلة للمسافرين للحج فوق سن الــ50.. اعرف التفاصيل

الخميس، 09 يونيو 2022 12:26 م
"الصحة" توجه رسالة عاجلة للمسافرين للحج فوق سن الــ50.. اعرف التفاصيل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمسافرين للحج فوق سن الــ 50 عاما حيث نصحتهم بضرورة الحصول علي تطعيم المكورات الرئوية نظرا لأهميتة من الحماية من الالتهاب الرئوى.

وأشارت وزارة تالصحة والسكان إلى أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل الكمامات والنظافة الشخصية بالإضافة إلى تجنب الزحام قدر المستطاع مشيرة إلى أن التطعيمات الاجبارية للحجاج يصدر بها شهادة معتمدة بينما لقاح الكورونا يصدر به شهادة كيو أر كود.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع أنه يوجد مخزون استراتيجي من كافة التطعيمات خاصة للحجاج والمعتمرين، مضيفا أن لقاح كورونا متوفر بكميات كبيرة في المراكز ومتاح ولم يعد هناك أي قوائم للانتظار مضيفا أنه يتم استخراج شهادات كيو أر كود للحجاج ممن تم تطعيمهم وللمقرر تطعيمهم قبل السفر.


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