الشيخ محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل سبل التعاون الثنائى

كتب: أحمد جمعة

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في قصر الشاطئ نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل، وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم تعازيه ومواساته إلى الشيخ محمد بن زايد وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيداً بدور الفقيد في مد جسور التعاون والتواصل والسلام مع دول العالم.

كما هنأ "بينت" – بحسب الوكالة الإماراتية - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لسموه التوفيق في قيادتها إلى ما يطمح إليه شعبها من التقدم والتنمية، وعبر عن تطلع بلاده للعمل المشترك مع دولة الإمارات لتوسيع آفاق تعاونهما خلال المرحلة المقبلة لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة وازدهارها.

من جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها رئيس وزراء إسرائيل تجاه دولة الإمارات وشعبها متمنياً لبلاده وشعبه الاستقرار والازدهار.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها التنمية والتطور بما يحقق تطلعات البلدين نحو المستقبل.

حضر اللقاء الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي عضو المجلس التنفيذي، الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق لرئيس وزراء إسرائيل.

وغادر رئيس وزراء إسرائيل الإمارات بعد أن وصل إلى أبوظبي في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله ووداعه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى.