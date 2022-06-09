اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى سقالات وشادات خشبية لمحور ترعة الزمر بفيصل

الخميس، 09 يونيو 2022 02:13 م
السيطرة على حريق فى سقالات وشادات خشبية لمحور ترعة الزمر بفيصل حريق
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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اندلع حريق داخل سقالات وشادات خشبية للكوبرى لمحور ترعة الزمر الجديد بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء وسلم هيدروليكى إلى موقع الحريق، لتتم السيطرة على النيران بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من مسئولى محور ترعة الزمر الجديد بمنطقة فيصل وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء الى المكان لتتم السيطرة على الحريق، وتم انتداب المعمل الجنائى إلى المكان ليتم إجراء المعاينة وتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق.
 
يذكر أن محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، ضمن مشروعات ضمن شبكة الطرق القومية التى تنفذها الدولة بواسطة وزارة الإسكان من خلال الجهاز المركزى للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى).
 
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حريق

ترعة الزمر

نيران

سقالة


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