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السكة الحديد تتخذ إجراءات طارئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 09 يونيو 2022 03:23 م
السكة الحديد تتخذ إجراءات طارئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. اعرف التفاصيل السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت هيئة السكة الحديد، أنها اتخذت عدة إجراءات، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حفاظا على السلامة العامة للركاب وكذلك سلامة المعدات وجرارات السكة الحديد بجميع الخطوط، حيث يتم تخفيض سرعة القطارات، بجميع الخطوط لمنع انحراف القطارات نتيجة تأثر القضبان بالحرارة وكذلك الجرار.
 
ووجهت الهيئة تعليمات لقائدي القطارات لتخفيض سرعات القطارات، تجنبًا لانحراف أي قطار، مؤكدة أن حركة القطارات طبيعية ولم تتأثر بذلك، ولكن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى حادث. 
 
وأشارت الهيئة إلى أنه يتم التنسيق لمعرفة درجات الحرار ومدى تأثيرها على الخطوط، لافتة إلى أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجه البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.
 
 

السكة الحديد

إرتفاع درجات الحرارة

الطقس

خطوط السكة الحديد



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