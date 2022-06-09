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السفير الأمريكى فى ليبيا يبحث مع النايض إجراء الانتخابات بأقرب وقت

الخميس، 09 يونيو 2022 06:13 م
السفير الأمريكى فى ليبيا يبحث مع النايض إجراء الانتخابات بأقرب وقت السفير الأمريكى لدى ليبيا يستقبل عارف النايض
كتب: أحمد جمعة

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استقبل مساء اليوم الخميس سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بمقر إقامته، المترشّح الرئاسي أ.د. عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وناقشا آخر المستجدّات في ليبيا مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخارطة الطريق الحالية.

أكد المكتب الإعلامي لتكتل إحياء ليبيا في بيان له أن اللقاء بحث سبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت. كما ناقشا سبل تثبيت وتفعيل كافّة بنود اتفاقيّات لجنة 5+5، وخاصّة بند خروج كافّة القوّات الأجنبيّة من ليبيا.

كانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز قد أكدت اليوم الخميس، دعم المجتمع الدولي للمساعي الليبية الساعية لتحقيق توافق بين الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء ويليامز مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح اليوم، حيث جرى بحث "آخر تطورات العملية الانتخابية المقررة في ضوء المستجدات المحلية والدولية"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال".

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، سبل تدعيم المقترحات والمساعي الليبية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة، حيث أكدت ويليامز "دعم المجتمع الدولي لهذه المساعي"، مشيدة في الوقت ذاته بـ"جهود المفوضية المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات".

 


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سفير واشنطن لدى طرابلس

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