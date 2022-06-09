الرئيس العراقي: اعتداء أربيل عمل إجرامي مدان ومستنكر يستهدف جهود حماية أمن البلاد

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الاعتداء الذي تعرضت له أربيل عمل إجرامي مدان ومستنكر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف برهم صالح، أن اعتداء أربيل يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين، موضحا أنه يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلاد في الفوضى.

وتابع برهم صالح: لا بد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة وأجهزتها الأمنية .

فيما قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، إن اعتداء أربيل يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى، وضرب مفاهيم الدولة، موضحا أن الحكومة العراقية ترفض ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة .

وتابع مصطفى الكاظمي: ماضون بالتعاون مع حكومة كردستان في ملاحقة من يسعى لزعزعة الاستقرار.