الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت بالحفاظ على أمنها المائى.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من رئيسة تنزانيا ويؤكد: موقف مصر ثابت بالحفاظ على أمنها المائى.. وزيرة خارجية تنزانيا: نتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة فى مجال المشروعات التنموية العمالقة

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